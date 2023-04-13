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С Yakima RibCage джипы Wrangler могут ездить по бездорожью с тяжелым грузом

1:58
Авто

Компания Yakima облегчает перевозку домашних удобств на внедорожнике Jeep Wrangler. Системы RibCage на крыше были разработаны так, чтобы легко интегрироваться в ваш автомобиль, позволяя перевозить до 330 фунтов снаряжения при динамической нагрузке и до 825 фунтов при статической нагрузке даже по самому трудному бездорожью.

С Yakima RibCage джипы Wrangler могут ездить по бездорожью с тяжелым грузом

Системы RibCage, доступные как для 4-дверного хардтопа Wrangler JL, так и для моделей Wrangler JK, представляют собой стационарные жесткие крыши, устанавливаемые на внутренние подкатные решетки автомобиля.

Это означает, что пространство для пассажиров и груза не нарушается, а жесткая крыша по-прежнему легко снимается путем отвинчивания внутренних опор багажника.

Yakima, компания по производству грузового оборудования, расположенная на Тихоокеанском Северо-Западе, разработала эти сверхпрочные трековые системы с внешним креплением, чтобы они были прочными и надежными, поэтому вам не придется беспокоиться о повреждении крыши вашего Wrangler во время путешествий.

Системы RibCage также расширяются с помощью дополнительных аксессуаров, что позволяет вам настроить систему в соответствии с вашими потребностями.

По словам Тодда Скотта из Yakima: "Создавая RibCage, мы прислушались к мнению владельцев Jeep, которые искали продукт, созданный специально для требовательных внедорожников.

RibCage поднимает планку вместимости выше конкурентов, и наши строгие методы тестирования в лабораторных и реальных условиях подтверждают это. Это идеальное сочетание низкопрофильной утилитарной гусеницы и надежных внутренних опор".

Если вы ищете надежный и долговечный способ взять с собой снаряжение в свои внедорожные приключения, трековые системы RibCage от Yakima для Jeep Wrangler — отличный вариант.

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самый крутой джип вранглер (что он может на бездорожье?)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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