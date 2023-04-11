VW отзывает Taos из-за проблемы, которая может привести к поломке топливного насоса

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Самый маленький кроссовер Volkswagen, Taos, дебютировал в прошлом году и с тех пор стал популярной моделью автопроизводителя, продав тысячи единиц за первый год.

Однако значительное количество этих автомобилей было отозвано из-за отзыва. Модуль подачи топлива в бак или топливный насос Taos может сломаться во время работы, что может привести к потере мощности.

Volkswagen отзывает 15 874 кроссовера Taos 2022 модельного года из-за возможной поломки модуля подачи топлива. Согласно документации, модуль может сломаться во время эксплуатации автомобиля, что приводит к редким случаям потери мощности двигателя.

Модуль может застрять, если он столкнется с препятствием из инородного материала, или если крыльчатка деформирована или неправильно расположена. К счастью, эта проблема не приводит к утечке топлива, что сделало бы ситуацию гораздо более опасной.

При возникновении проблем с модулем загорается предупреждающая лампа EPC, а также может загореться лампа Check Engine. Хотя нет никаких предупреждений о прекращении продажи или рекомендаций не ездить на Taos, все же лучше своевременно устранить эти неисправности.

О проблеме стало известно в декабре прошлого года, когда появились сообщения о пробуксовке. Volkswagen быстро определил, что виновником является топливный насос, и с тех пор придумал решение. В отличие от некоторых недавних отзывов Volkswagen, у автопроизводителя есть решение этой проблемы, и он пообещал заменить топливный насос бесплатно. Volkswagen также покроет расходы, связанные с этой проблемой.

Недавно Volkswagen отозвал модель Atlas из-за проблем с системой подушек безопасности, а также провел еще один отзыв для ID.4 из-за проблемы с дверным узлом, которая могла привести к открытию двери во время движения автомобиля.

В обоих случаях автопроизводитель не предоставил никакой информации о сроках или устранении проблемы и заявил, что уведомит владельцев, когда будут приняты соответствующие решения.

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