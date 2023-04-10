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Range Rover и Ranger Rover Sport отзывают из-за риска возгорания

2:23
Авто

Компания Land Rover отзывает различные модели Range Rover и Range Rover Sport, включая недавно выпущенный Range Rover V8 2023 года, из-за двух потенциальных проблем, которые могут привести к возгоранию в подкапотном пространстве.

Range Rover и Ranger Rover Sport отзывают из-за риска возгорания

Первый отзыв касается подключаемых гибридных модификаций Range Rover и Range Rover Sport 2018-2022 годов и затрагивает примерно 2 300 автомобилей. Второй отзыв касается одного автомобиля Range Rover, который, как сообщается, был произведен без важнейшей прокладки сливного отверстия турбины.

Отзыв подключаемого гибрида считается более срочным из двух. Land Rover выявил проблему с водяными насосами 4-цилиндровых бензиновых двигателей PHEV. В частности, приводные ремни этих водяных насосов могут повредиться, что может привести к поломке шкива насоса.

Это может привести к перегреву двигателя, что может вызвать дополнительные проблемы, включая пожар.

В уведомлении о дефекте говорится, что при перегреве двигателя может разорваться установленное на двигателе пластиковое колено в контуре охлаждения, что приведет к утечке охлаждающей жидкости на тепловой экран турбонагнетателя, что может привести к возгоранию моторного отсека и потенциально распространиться на остальные части автомобиля.

С другой стороны, проблема, выявленная на Range Rover 2023, связана с проблемой смазки, но последствия могут быть столь же плачевными, если их не устранить.

В частности, Land Rover выявил неправильную установку или отсутствие прокладки на трубке слива масла турбонаддува одного 4,4-литрового V8-цилиндрового бензинового двигателя, установленного на Range Rover. Если эта прокладка не установлена должным образом, может произойти утечка масла, которая может попасть на выпускной коллектор и привести к возгоранию моторного отсека.

Затронутые клиенты получат уведомления об обоих отзывах в апреле. Как всегда, Land Rover призывает всех владельцев как можно скорее предоставить свои автомобили для проверки и ремонта, чтобы обеспечить их безопасность.

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Range Rover🔥🔥“On FIRE”🔥🔥#RangeRover #KruseNStuff
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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