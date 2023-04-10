Ferrari F40 конфискована у водителя без страховки

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Автомобили Ferrari F40 не перестают привлекать внимание, где бы они ни находились. Однако, когда они привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов, можно предположить, что это связано с их скоростными возможностями.

В данном конкретном случае Ferrari F40 был остановлен в Лоустофте, Саффолк, за отсутствие переднего номерного знака. Впоследствии полиция обнаружила, что автомобиль не был застрахован.

Поскольку водитель не смог приобрести страховку на месте, F40 был конфискован до тех пор, пока страховое покрытие не будет оформлено. Компания TBC Detailing сообщила, что в тот день у них была запланирована чистка автомобиля, и они помогли водителю вернуть машину, выполнив при этом тщательную чистку.

Владелец F40 должен был заплатить 150 фунтов стерлингов (15000 рублей), а также предоставить страховое свидетельство, чтобы забрать автомобиль. По данным TBC Detailing, американский владелец приобрел автомобиль в Великобритании и планировал вывезти его в Майами.

К счастью для владельца, он смог забрать свой любимый F40 в тот же день. Тем не менее, это, должно быть, был нервный день, когда они надеялись, что их драгоценность не постигнет та же участь, что и этот Ferrari 458.

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Ferrari F40 - безумие на колёсах