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2024 GMC Sierra 1500 AT4X делает дизельный двигатель Duramax стандартным

3:04
Авто

Модельный ряд GMC Sierra 1500 2024 года получит несколько интересных обновлений, особенно для любителей внедорожников. Самым заметным изменением является замена двигателя в комплектации AT4X. В настоящее время единственным вариантом двигателя для AT4X является 6,2-литровый EcoTec V8 мощностью 420 лошадиных сил и 460 фунт-фут крутящего момента.

2024 GMC Sierra 1500 AT4X делает дизельный двигатель Duramax стандартным

Однако в следующем году 3,0-литровый турбодизель Duramax с рядной шестеркой заменит V8 в качестве стандартного двигателя для AT4X. Этот дизельный двигатель уже входит в стандартную комплектацию AT4 и Denali Ultimate и производит 305 лошадиных сил и впечатляющие 495 фунт-фут крутящего момента. Он также будет поставляться с той же десятиступенчатой автоматической коробкой передач, что и 6.2 V8.

По данным GM, с момента выпуска модернизированного двигателя для 2023 модельного года около 20% покупателей Sierra 1500 выбрали двигатель Duramax, и ожидается, что этот процент еще больше увеличится благодаря его низкоскоростным мощностным характеристикам, которые идеально подходят для внедорожников на сложных участках.

Хотя 6,2-литровый двигатель по-прежнему будет доступен для других комплектаций, он получит корону выхлопных газов благодаря активной выхлопной системе и режиму Sport, который будет доступен только для 6,2. Эта опция будет доступна для комплектаций SLT, AT4, Denali, Denali Ultimate и AT4X.

Помимо обновления двигателя, Sierra 2024 получит два новых цвета экстерьера — Downpour Metallic и Thunderstorm Gray, а также два новых дизайна алюминиевых колес, которые можно смешивать и сочетать. Для комплектаций Denali, Denali Ultimate, AT4 и AT4X также будут доступны выдвижные ступеньки с электроприводом. Будет интересно посмотреть, чем эти ступеньки отличаются от GMC MultiPro Power Steps, которые в настоящее время доступны за 1195 долларов.

Наконец, начальный уровень комплектации Pro теперь будет оснащаться 2,7-литровым турбированным высокопроизводительным четырехцилиндровым двигателем мощностью 310 лошадиных сил и 430 фунт-фут крутящего момента. Комплектации SLE и Elevation будут переименованы в "TurboMax", и GM подал заявку на регистрацию товарного знака.

Новое название будет также использоваться на Chevrolet Silverado, и мы можем ожидать появления наружной эмблемы, рекламирующей новый вариант двигателя.

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NEW CHANGES coming for the 2024 GMC Sierra 1500 series trucks!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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