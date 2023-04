Вирусная авария квадрицикла Citroen Ami доказывает, что за рулем все возможно

Возможно, Citroen Ami — не самый мощный квадрицикл, его мощность составляет всего 8 л. с., а максимальная скорость — 28 миль в час, но пусть вас не обманывает его непритязательный вид. Как видно из вирусного видео, снятого на улицах Монако, за рулем Ami можно попасть в неприятности даже в самых неожиданных местах.

Во время недели Гран-при водитель Ami, проезжая по знаменитой трассе Grand Hotel Hairpin, пытается преодолеть повороты на подъемах и спусках. Однако ситуация быстро меняется к худшему, когда водитель теряет контроль над автомобилем, опрокидывая его на бок.

Превышение скорости и изгиб дороги способствуют опрокидыванию квадрицикла, в результате чего он получает некоторые повреждения и лишается зеркала заднего вида. К счастью, несколько столбиков на соседнем бордюре не позволили Ami причинить вред пешеходам.

Этот инцидент доказывает, что за рулем возможно все, независимо от того, насколько мал или непритязателен автомобиль. Хотя Ami, возможно, и не является демоном скорости, важно помнить, что управление любым транспортным средством требует осторожности и ответственности.

Citroen Hatchback Crashes Trying to Take F1 Corner