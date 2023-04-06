Mazda 3 2024 получит большой 10,3-дюймовый информационно-развлекательный экран

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Mazda 3 2024 года выпуска вызывает оживление среди автолюбителей, и не зря. Недавно Mazda объявила об обновлениях для японского рынка, показав захватывающие изменения в своем популярном компактном автомобиле. Вот что мы знаем о Mazda 3 2024 года, включая ожидаемый больший экран информационно-развлекательной системы и другие примечательные особенности.

Увеличенный информационно-развлекательный экран

Одним из самых значительных изменений, о которых Mazda объявила для Mazda 3 2024 года, является увеличенный экран информационно-развлекательной системы. Текущая модель оснащена 8,8-дюймовым дисплеем, но новая версия, как сообщается, будет иметь 10,3-дюймовый экран. Пока неясно, останется ли меньший размер стандартным или будет полностью заменен, но Mazda CX-50 предлагает оба размера, так что есть вероятность, что покупатели смогут выбирать между ними.

Расширенные возможности подключения и функции безопасности

Помимо увеличенного информационно-развлекательного экрана, Mazda 3 2024 года также будет оснащена новыми функциями подключения и безопасности. В японском пресс-релизе говорится, что автомобиль будет оснащен подсвечиваемым портом USB-C и беспроводной зарядной панелью, которые, как ожидается, будут доступны и в США. Кроме того, будет расширена система помощи водителю, включая монитор внимания водителя, систему обнаружения пешеходов спереди и сзади, что повысит общую безопасность автомобиля.

Захватывающие новые функции

Среди других возможных новых функций стоит отметить вариант окраски в керамический цвет и возможность дистанционного запуска автомобиля с помощью приложения для смартфона MyMazda. С помощью этого приложения родители могут получать уведомления о скорости автомобиля, времени движения и районе, в котором движется автомобиль, что облегчает контроль за манерой вождения их детей.

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