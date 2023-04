2025 Ram 1500 REV обладает 650 лошадиными силами и запасом хода до 500 миль

Your browser does not support the audio element.

Возможно, на Суперкубке мы впервые увидели Ram 1500 REV 2025 года, но именно на Нью-Йоркском автосалоне мы наконец-то сможем рассмотреть его вблизи и лично.

Ram также раскрыл все важнейшие технические характеристики, и они весьма впечатляют. Максимальная мощность 650 лошадиных сил и запас хода до 500 миль — этот автомобиль впечатляет.

Хотя кузов Ram 1500 REV, очевидно, основан на нынешнем Ram, он отличается уникальным дизайном передней и задней части. Передний бампер, решетка радиатора, фары и капот совершенно другие, а фары и подсвеченный значок "RAM" — прямо из концепта.

Задние фонари также продолжаются на двери багажника, как у F-150 Lightning. Однако этот старый кузов теперь стоит на новой платформе. REV использует новую раму STLA, которая шире посередине, чем обычная рама Ram, чтобы вместить аккумуляторные блоки.

Аккумуляторные блоки бывают двух размеров, стандартный состоит из 22 модулей и имеет емкость 168 киловатт-часов, обеспечивая запас хода до 350 миль. Более крупный дополнительный блок состоит из 30 модулей и имеет емкость 229 кВт-ч, обеспечивая запас хода до 500 миль. Ram 1500 REV оснащается системой быстрой зарядки постоянным током и 800-вольтовой системой, которая может использовать преимущества 350-киловаттных зарядных устройств.

Также доступна двунаправленная зарядка, а вокруг грузовика расположены различные точки питания. В багажнике есть розетки, поддерживающие мощность до 3,6 кВт.

Несмотря на наличие аккумуляторной батареи, для Ram 1500 REV доступна только одна силовая установка: пара электродвигателей со стандартным полным приводом. Мощность каждого двигателя составляет 250 кВт, а общая мощность — 654 лошадиные силы и 620 фунт-фут крутящего момента.

REV имеет независимую подвеску на всех четырех углах, в отличие от Ram 1500 с двигателем внутреннего сгорания. Также используется пневматическая подвеска, которая входит в стандартную комплектацию REV, с различными вариантами высоты подъема для облегчения доступа, более аэродинамичного движения и увеличенного дорожного просвета, хотя точные цифры Ram не предоставил.

REV может тянуть прицеп весом до 14 000 фунтов или вмещать до 2 700 фунтов груза в багажник.

