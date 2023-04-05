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FAW выводит на российский рынок лифтбек Bestune V70 и кроссовер Bestune T55

3:28
Авто

Китайский производитель автомобилей FAW объявил о начале продаж в России двух новых автомобилей — лифтбека Bestune V70 и кроссовера Bestune T55. Обе модели будут доступны для приобретения в отечественных дилерских центрах с середины апреля, а цены и подробности о комплектации будут объявлены позднее.

FAW выводит на российский рынок лифтбек Bestune V70 и кроссовер Bestune T55

Bestune B70, лифтбек текущего поколения, продается на родине FAW с ноября 2020 года, а Bestune T55 был представлен на китайском рынке в марте 2021 года. В ближайшем будущем бренд планирует продавать в России около шести тысяч автомобилей ежегодно.

Основные характеристики Bestune V70 и Bestune T55

Bestune V70, последнее дополнение к модельному ряду Bestune, представляет собой элегантный и современный лифтбек, который предлагает удобный и просторный салон. Автомобиль оснащен мощным, но экономичным двигателем, обеспечивающим плавное и приятное вождение.

Лифтбек также оснащен передовыми средствами безопасности и современными технологиями, включая сенсорный дисплей с высоким разрешением и аудиосистему премиум-класса.

С другой стороны, Bestune T55 — это стильный и практичный кроссовер, который может похвастаться привлекательным дизайном и исключительными характеристиками.

Этот автомобиль идеально подходит для водителей, которые ценят универсальность и практичность, поскольку он предлагает достаточно места для груза и впечатляющие внедорожные возможности. Кроссовер также оснащен целым рядом современных функций, включая панорамный люк, беспроводную зарядку и систему помощи водителю.

Приверженность FAW российскому рынку

Запуск Bestune V70 и Bestune T55 в России является важным шагом для FAW, поскольку компания стремится расширить свое присутствие на международном рынке.

Китайский автопроизводитель известен своим стремлением к инновациям, качеству и удовлетворенности клиентов, и он инвестирует значительные средства в исследования и разработки для создания автомобилей, отвечающих потребностям и предпочтениям различных потребителей.

С выпуском этих двух новых моделей FAW намерена укрепить свои позиции в высококонкурентной российской автомобильной промышленности.

Ориентация бренда на обеспечение исключительной ценности, производительности и надежности, несомненно, понравится российским водителям, которые ищут высококачественные автомобили по доступной цене.

Заключение

Запуск компанией FAW лифтбека Bestune V70 и кроссовера Bestune T55 в России является подтверждением стремления бренда к расширению своего глобального присутствия и предоставлению клиентам высококачественных автомобилей. Эти модели обладают впечатляющими характеристиками и возможностями, что делает их отличным выбором для водителей, которые ценят стиль, производительность и практичность.

Поскольку FAW продолжает инвестировать в развитие продукции и инновации, мы можем ожидать появления новых интересных и инновационных автомобилей этой марки в будущем. 

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ОЧЕРЕДНОЙ КРОССОВЕР В РОССИЮ? НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ FAW BESTUNE B70S Black Warrior Edition 2022!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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