Нью-Йоркский автосалон 2023 года: прямые трансляции: Kia EV9 вблизи

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Приготовьтесь пристегнуться, ведь в среду, 5 апреля, Нью-Йоркский международный автосалон 2023 года стартует полным ходом.

Мы будем предоставлять вам оперативные обновления и захватывающие репортажи с выставки, включая интервью с инсайдерами отрасли, фотографии новейших автомобилей и все другие интригующие вещи, которые появляются на подобных мероприятиях.

В этом году мы можем ожидать захватывающие шоу от таких компаний, как Ram, Hyundai, Subaru, Kia, VW и Jeep, которые готовы представить что-то новое и инновационное. Кроме того, известно, что некоторые другие автопроизводители проводят выездные мероприятия, на которых могут быть представлены интересные новости — ожидаемые или нет.

Например, компания Genesis уже показала нам купе GV80, подтвердив его статус серийной модели. И это только начало.

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