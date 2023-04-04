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Genesis GV80 Coupe Concept, возможно, станет реальностью

3:07
Авто

Неделя Нью-Йоркского автосалона начинается с инновационного концепта от Genesis, который, вероятно, скоро появится в салонах. Встречайте Genesis GV80 Coupe, который представляет собой классический пример купеобразного внедорожника, который мы неоднократно видели у BMW, Mercedes, Porsche и других производителей. GV80 Coupe, несомненно, привлекает внимание, особенно своим ярким оранжевым цветом.

Genesis GV80 Coupe Concept, возможно, станет реальностью

Хотя основное внимание приковано к задней части автомобиля, Genesis не обошел вниманием и переднюю часть GV80. Для концепта Coupe компания изменила дизайн передней части, добавив новые темные вставки решетки радиатора, увеличенные воздухозаборники и четыре дополнительные прорези под основной решеткой. Кроме того, фары кажутся немного уменьшенными.

В профиль опущенная, задняя линия крыши довольно заметна. Она по-прежнему имеет очертания окон, схожие с полным внедорожником, что создает впечатление, будто кто-то немного сдвинул верхнюю часть люка вниз и внутрь. Тем не менее, он по-прежнему выглядит пропорциональным и элегантным.

Задняя часть GV80 Coupe имеет больше изменений, чем просто линия крыши. На верхней и задней кромках люка имеются дополнительные спойлеры, придающие спортивный вид. Кроме того, задние фонари с двойной полосой во всю ширину кузова, как у концепт-каров Genesis X.

Внутри интерьер относительно привычный, за исключением некоторых спортивных изменений. Четыре гоночных сиденья с оранжевой клетчатой прострочкой заменяют традиционные элементы. Спинки сидений окрашены в тот же оранжевый цвет, что и экстерьер. Автомобиль также оснащен трехспицевым рулевым колесом, а за задними сиденьями находится серьезно выглядящая распорка шасси.

Genesis не предоставил никаких технических характеристик и не сообщил, когда может появиться серийная версия GV80 Coupe. Однако мы можем предположить, что она скоро появится. Почти каждый другой бренд класса люкс имеет в своем модельном ряду как минимум одно купе SUV, если не больше, и так было на протяжении многих лет.

Компания намекнула, что этот дизайн больше ориентирован на производительность, что видно по дизайну.

Это означает, что у него может быть другая линейка силовых агрегатов, чем у обычного GV80. Возможно, что 2,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель будет снят с производства, а 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом станет стандартным оборудованием. Возможно, будет доступен даже более горячий двигатель. Независимо от того, с каким двигателем он выйдет на рынок, он должен стать серьезным конкурентом для люксового истеблишмента.

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The Genesis GV80 Coupe Concept Takes the Fight to the Germans With an BMW X6 Rival That's NOT an EV!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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