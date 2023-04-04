Genesis GV80 Coupe Concept, возможно, станет реальностью

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Неделя Нью-Йоркского автосалона начинается с инновационного концепта от Genesis, который, вероятно, скоро появится в салонах. Встречайте Genesis GV80 Coupe, который представляет собой классический пример купеобразного внедорожника, который мы неоднократно видели у BMW, Mercedes, Porsche и других производителей. GV80 Coupe, несомненно, привлекает внимание, особенно своим ярким оранжевым цветом.

Хотя основное внимание приковано к задней части автомобиля, Genesis не обошел вниманием и переднюю часть GV80. Для концепта Coupe компания изменила дизайн передней части, добавив новые темные вставки решетки радиатора, увеличенные воздухозаборники и четыре дополнительные прорези под основной решеткой. Кроме того, фары кажутся немного уменьшенными.

В профиль опущенная, задняя линия крыши довольно заметна. Она по-прежнему имеет очертания окон, схожие с полным внедорожником, что создает впечатление, будто кто-то немного сдвинул верхнюю часть люка вниз и внутрь. Тем не менее, он по-прежнему выглядит пропорциональным и элегантным.

Задняя часть GV80 Coupe имеет больше изменений, чем просто линия крыши. На верхней и задней кромках люка имеются дополнительные спойлеры, придающие спортивный вид. Кроме того, задние фонари с двойной полосой во всю ширину кузова, как у концепт-каров Genesis X.

Внутри интерьер относительно привычный, за исключением некоторых спортивных изменений. Четыре гоночных сиденья с оранжевой клетчатой прострочкой заменяют традиционные элементы. Спинки сидений окрашены в тот же оранжевый цвет, что и экстерьер. Автомобиль также оснащен трехспицевым рулевым колесом, а за задними сиденьями находится серьезно выглядящая распорка шасси.

Genesis не предоставил никаких технических характеристик и не сообщил, когда может появиться серийная версия GV80 Coupe. Однако мы можем предположить, что она скоро появится. Почти каждый другой бренд класса люкс имеет в своем модельном ряду как минимум одно купе SUV, если не больше, и так было на протяжении многих лет.

Компания намекнула, что этот дизайн больше ориентирован на производительность, что видно по дизайну.

Это означает, что у него может быть другая линейка силовых агрегатов, чем у обычного GV80. Возможно, что 2,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель будет снят с производства, а 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом станет стандартным оборудованием. Возможно, будет доступен даже более горячий двигатель. Независимо от того, с каким двигателем он выйдет на рынок, он должен стать серьезным конкурентом для люксового истеблишмента.

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The Genesis GV80 Coupe Concept Takes the Fight to the Germans With an BMW X6 Rival That's NOT an EV!