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Элон Маск продает пиво Tesla в честь берлинской Gigafactory - по цене более 30 долларов за бутылку

1:53
Авто

Элон Маск представил новую линию пива под маркой Tesla, которое производится в Германии, продается по цене более 30 долларов за бутылку и по дизайну напоминает готовящийся к выпуску электрический пикап Cybertruck.

Элон Маск продает пиво Tesla в честь берлинской Gigafactory - по цене более 30 долларов за бутылку

Пиво "GigaBier" было представлено в октябре 2021 года в честь открытия завода Tesla Gigafactory в Берлине, который является важнейшим компонентом планов компании по расширению в Европе. Несмотря на трудности с получением разрешений и противодействие со стороны экологических активистов, завод выпустил первые 30 автомобилей в марте 2022 года.

Тем не менее, Маск использует в своих интересах лояльную базу поклонников Tesla, предлагая новое пиво, которое поставляется в упаковках по три бутылки черного глянцевого цвета с острыми краями, призванными напоминать форму кибергрузовика.

Компания утверждает, что пиво произведено в соответствии с 500-летним немецким законом о чистоте Reinheitsgebot и изготовлено из уникального сорта "Киберхопса".

В настоящее время продукт доступен только в Европе, его цена составляет €89 или £79.

Это не первая попытка Tesla выйти на рынок алкогольных напитков: ранее, в 2020 году, компания выпустила текилу Tesla Tequila, которая продавалась по цене 250 долларов за бутылку в форме молнии и оказалась весьма популярной.

Хотя Маск заявил, что ему не нравится вкус или действие большинства алкогольных напитков, он проявляет симпатию к виски и красному вину, о чем свидетельствует его присутствие на финале чемпионата мира по футболу в Катаре в декабре 2022 года.

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Илон Маск запустил Теслу в открытый космос
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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