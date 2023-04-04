Lada Vesta NG поступит в дилерские центры в середине апреля 2023 года: продажи возобновятся раньше, чем ожидалось

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Долгожданная Lada Vesta NG скоро появится в дилерских центрах, поскольку АвтоВАЗ планирует начать поставки флагманского седана дилерам в середине апреля 2023 года, сообщает "Автостат" со ссылкой на Александра Шапринского, директора по развитию группы компаний "Прагматика", крупного дилера автомобилей Lada.

Это сюрприз, так как ранее ожидалось, что продажи новой модели начнутся только в мае. Хотя цены и уровень оснащения пока не разглашаются, вполне вероятно, что в ближайшие недели появится больше информации.

Скорое прибытие Lada Vesta NG

Автолюбители, приготовьтесь к скорому появлению обновленной Lada Vesta NG. Флагманский седан с нетерпением ждали автолюбители по всему миру, и вот, наконец, он появился в дилерских центрах.

АвтоВАЗ начнет поставки Lada Vesta NG в середине апреля 2023 года

Согласно недавнему сообщению Автостата, АвтоВАЗ начнет отгрузку Lada Vesta NG дилерам в середине апреля 2023 года. Это отличная новость для автолюбителей, которые с нетерпением ждали выхода новой модели. Более ранняя, чем ожидалось, дата выпуска, несомненно, вызовет большой ажиотаж среди потенциальных покупателей.

Раньше, чем ожидалось: Возобновление продаж Lada Vesta NG

Первоначально считалось, что продажи Lada Vesta NG начнутся в мае. Однако АвтоВАЗ удивил всех, объявив, что флагманский седан появится в дилерских центрах в середине апреля 2023 года. Это отличная новость для автолюбителей, которым не терпится заполучить в свои руки новую модель.

Что мы знаем о Lada Vesta NG на данный момент

Хотя мы еще многого не знаем о Lada Vesta NG, есть несколько деталей, которые уже были обнародованы. Например, известно, что флагманский седан будет оснащен новейшими технологиями и функциями. Кроме того, АвтоВАЗ пообещал, что новая модель будет одновременно стильной и практичной, что делает ее идеальным выбором как для семей, так и для частных лиц. С приближением выхода Lada Vesta NG автолюбители всего мира с нетерпением ожидают возможности сесть за руль этой захватывающей новой модели.

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