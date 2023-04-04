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Lada Vesta NG поступит в дилерские центры в середине апреля 2023 года: продажи возобновятся раньше, чем ожидалось

2:28
Авто

Долгожданная Lada Vesta NG скоро появится в дилерских центрах, поскольку АвтоВАЗ планирует начать поставки флагманского седана дилерам в середине апреля 2023 года, сообщает "Автостат" со ссылкой на Александра Шапринского, директора по развитию группы компаний "Прагматика", крупного дилера автомобилей Lada.

Lada Vesta NG поступит в дилерские центры в середине апреля 2023 года: продажи возобновятся раньше, чем ожидалось

Это сюрприз, так как ранее ожидалось, что продажи новой модели начнутся только в мае. Хотя цены и уровень оснащения пока не разглашаются, вполне вероятно, что в ближайшие недели появится больше информации.

Скорое прибытие Lada Vesta NG

Автолюбители, приготовьтесь к скорому появлению обновленной Lada Vesta NG. Флагманский седан с нетерпением ждали автолюбители по всему миру, и вот, наконец, он появился в дилерских центрах.

АвтоВАЗ начнет поставки Lada Vesta NG в середине апреля 2023 года

Согласно недавнему сообщению Автостата, АвтоВАЗ начнет отгрузку Lada Vesta NG дилерам в середине апреля 2023 года. Это отличная новость для автолюбителей, которые с нетерпением ждали выхода новой модели. Более ранняя, чем ожидалось, дата выпуска, несомненно, вызовет большой ажиотаж среди потенциальных покупателей.

Раньше, чем ожидалось: Возобновление продаж Lada Vesta NG

Первоначально считалось, что продажи Lada Vesta NG начнутся в мае. Однако АвтоВАЗ удивил всех, объявив, что флагманский седан появится в дилерских центрах в середине апреля 2023 года. Это отличная новость для автолюбителей, которым не терпится заполучить в свои руки новую модель.

Что мы знаем о Lada Vesta NG на данный момент

Хотя мы еще многого не знаем о Lada Vesta NG, есть несколько деталей, которые уже были обнародованы. Например, известно, что флагманский седан будет оснащен новейшими технологиями и функциями. Кроме того, АвтоВАЗ пообещал, что новая модель будет одновременно стильной и практичной, что делает ее идеальным выбором как для семей, так и для частных лиц. С приближением выхода Lada Vesta NG автолюбители всего мира с нетерпением ожидают возможности сесть за руль этой захватывающей новой модели. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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