Дефицит материалов ограничивает будущее электромобилей, говорит глава Stellantis

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В ходе панельной дискуссии на форуме Freedom of Mobility Forum в Детройте Карлос Таварес, глава компании Stellantis, затронул вопрос о поставках материалов для производства электромобилей.

Он охарактеризовал ситуацию как "нестабильную", что может привести к ограничениям на производство электромобилей во всем мире. Таварес выразил сомнение в том, что электромобили станут более доступными в ближайшем будущем из-за нехватки и высокой стоимости сырья, необходимого для их производства.

Помимо обсуждения ограничений предложения и спроса на такие материалы, как литий, Таварес раскритиковал государственное регулирование, которое отдает приоритет электричеству перед другими возможными решениями для доступной мобильности. Он предложил, чтобы регулирование было нейтральным с точки зрения технологии для создания здоровой конкуренции.

Таварес выразил уверенность в способности Stellantis достичь своих целей на 2030 год — 100% продаж электромобилей в Европе и 50% в США, несмотря на возможные препятствия в планах ЕС запретить автомобили, работающие на ископаемом топливе, к 2035 году.

В то время как Таварес сосредоточился на положительной роли автомобилей в дискуссиях о доступности и смягчении последствий изменения климата, другие участники дискуссии утверждали, что зависимость мира от автомобилей ограничивает доступ к мобильности.

Ямина Сахеб, старший аналитик по энергетической политике OpenExp, предположила, что автомобили выиграли "соревнование" благодаря лоббистским усилиям, которые убедили правительства инвестировать в увеличение количества дорог вместо систем общественного транспорта, таких как трамваи.

В заключение Таварес отметил проблемы, стоящие перед индустрией EV, включая ограничения поставок и высокую стоимость материалов.

Хотя он выразил уверенность в способности Stellantis достичь своих целей, другие участники дискуссии утверждали, что автомобили ограничивают доступ к мобильности, и выступали за более устойчивые транспортные решения.

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