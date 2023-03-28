Настоящее колесо Tesla, заменяющее рулевую вилку, распродано за неделю

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Согласно отчету The Drive, похоже, что решение Tesla оснастить свои Model S и Model X рулевым ярмом, принятое два года назад, может уже не быть таким популярным, как раньше.

Если в эпоху пандемии некоторых покупателей, возможно, привлекал уникальный дизайн коромысла, то теперь, похоже, многие стремятся заменить его традиционным рулем. На самом деле, запасы колес Tesla были полностью исчерпаны всего за одну неделю.

Комплект для модернизации — это официальный продукт Tesla, который можно приобрести через сайт компании или приложение. Он включает в себя обычное колесо и продается по цене $700, которая также покрывает установку у дилера. Однако в настоящее время комплект распродан, что оставляет заинтересованных покупателей в затруднительном положении.

Когда ярмо было впервые представлено, оно вызвало споры не только из-за своей нетрадиционной формы, но и из-за существующего передаточного числа рулевого управления Model S и X, что затрудняло его использование на практике. Кроме того, клиенты сообщали о многочисленных проблемах с качеством самого коромысла, включая быстрый износ управляющих поверхностей.

В настоящее время Toyota является единственным основным конкурентом, предлагающим альтернативное устройство рулевого управления. Они разработали свою систему рулевого управления специально для того, чтобы сделать ее практичной в эксплуатации.

Ранее в этом году Tesla отошла от своего традиционного подхода, заключающегося в отказе от индивидуальных опций, вновь представив стандартное колесо в качестве опции для покупателей, предпочитающих отказаться от рулевого управления. Однако в настоящее время нет никакой информации о том, когда появятся новые комплекты для дооснащения.

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