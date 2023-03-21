Rolls-Royce Wraith Black Arrow знаменует конец эры купе V12

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Rolls-Royce предлагает поклонникам роскошных автомобилей в последний раз попробовать бархатный молоток.

В ознаменование окончания выпуска купе Wraith и его роскошного двигателя V-12, Rolls Royce объявил о выпуске чрезвычайно ограниченной модели: Black Badge Wraith Black Arrow edition. В соответствии с тем, что это последнее купе с двигателем V-12, Rolls-Royce выпустит только 12 таких автомобилей.

"Сейчас, когда последние экземпляры этого знакового автомобиля готовятся покинуть Гудвуд, мы отмечаем статус Wraith как последнего серийного купе V12, которое мы когда-либо выпускали", - сказал в своем заявлении генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос. "Эта великолепная финальная коллекция купе V12 отражает значение и дух Wraith благодаря отличительной черте марки и непревзойденным возможностям Bespoke".

Wraith дебютировал в 2013 году и стал большим хитом для поклонников Rolls-Royce, ищущих современную интерпретацию купе Rolls-Royce. Британский автопроизводитель утверждает, что он привлек новое, молодое поколение покупателей марки - купе фигурировало в популярных фильмах и музыке.

В соответствии с возможностями Rolls по изготовлению на заказ, о которых упоминал Мюллер-Отвос, для внутренних панелей, включая заднюю панель "водопад", разделяющую задние сиденья, в версии Black Arrow будет использоваться специальный шпон Black Wood с открытыми порами.

Сиденья, детали дверей и нижняя панель приборной панели будут обшиты специальным новым материалом "клубная кожа", который отличается повышенной контрастностью цвета и более естественными очертаниями кожи. Rolls утверждает, что это сделано для того, чтобы обеспечить водителям более "клубный тип водительского кресла".

Конечно, самой важной особенностью этой специальной версии является двигатель V-12. Здесь 12-цилиндровый двигатель, который работает настолько плавно, что его почти не слышно, имеет объем 6,6 литра и выдает 624 лошадиные силы и 605 фунт-фут крутящего момента.

Но такая роскошь и эксклюзивность стоит недешево. Хотя цены на специальную версию Black Arrow не были опубликованы, стандартное купе Wraith стоит около 350 000 долларов.

И, наконец, самое главное: когда Wraith уйдет в закат с последней специальной серией, его заменит лицо будущего Rolls-Royce - пара Spectre EV. Поставки Spectre EV начнутся в конце этого года, поскольку бренд намерен полностью перейти на электромобили к 2030 году.

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