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Cadillac начинает праздновать 20-летие серии V прямо сейчас

3:06
Авто

В этом году автомобильная промышленность отмечает несколько знаменательных дат, включая 75-летие компании Porsche, возвращение Ferrari в высший класс гонок на выносливость после полувекового перерыва и 20-летие суббренда V-Series компании Cadillac.

Cadillac начинает праздновать 20-летие серии V прямо сейчас

Фарфоровый юбилей, относящийся к керамике, технически запланирован на следующий год. Дебют серии V состоялся в 2004 году на гонке Sebring SCCA Pro Racing World Challenge GT, где был представлен соревновательный автомобиль под названием CTS-V.R и уличный легальный CTS-V, который выдавал 400 лошадиных сил и 395 фунт-фут крутящего момента от 5,7-литрового двигателя V8 в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

С тех пор Cadillac представил 13 дорожных автомобилей серии V в четырех поколениях, а нынешний модельный ряд включает пять моделей, в том числе внедорожник, что является первым для марки. Примечательно, что Cadillac и BMW — единственные два автопроизводителя, которые до сих пор предлагают механические коробки передач в спортивных седанах.

В ознаменование долговечности серии V, Cadillac планирует отмечать юбилей в течение всего года, при этом автомобили 2024 модельного года могут быть оснащены специальными памятными дополнениями.

Что касается гонок, то гонщики Cadillac Racing с двигателями V-LMDh будут стоять в первом ряду на гонке "12 часов Себринга" в рамках IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Кроме того, Cadillac V-Series.R команды Chip Ganassi Racing участвует в сегодняшней гонке FIA World Endurance Championship в классе гиперкаров и постоянно входит в первую десятку.

В июне обе версии автомобиля Ganassi — IMSA и FIA — примут участие в Ле-Мане, что станет первым участием Cadillac во французской гонке с 2000 года.

Что касается "новых функций и продуктов в честь 20-летия серии V", Cadillac пока не раскрывает подробностей.

Однако появились шпионские снимки CT5-V Blackwing с новыми фарами и сложным нижним воздухозаборником, а по некоторым данным, в интерьере Blackwing будут использованы элементы от Lyriq, что обеспечит значительное обновление.

Cadillac также объявил о планах по запуску трех новых электрических моделей в этом году, все из которых поступят в производство в 2024 году. Были поданы заявки на регистрацию товарных знаков для названий Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq и Vistiq, а значки Escalade IQ и IQL уже были замечены. Более того, ошибка на сайте аксессуаров Cadillac указывает на то, что версия Lyriq для серии V может быть в разработке.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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