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Lego выпускает набор Land Rover Defender 90 из 2 336 деталей

2:30
Авто

В честь 75-летия компании Land Rover компания Lego решила отметить этот праздник, представив в своей коллекции оригинальный Defender 90. Набор из 2 336 деталей предназначен для взрослых строителей, предоставляя им возможность построить любой из двух вариантов культового внедорожника, который наполнен замечательными деталями и открывающимися частями.

Lego выпускает набор Land Rover Defender 90 из 2 336 деталей

Это не тот проект, который можно завершить во время обеденного перерыва. Defender в собранном виде имеет размеры 12,5 дюймов в длину, 6 дюймов в высоту и 6 дюймов в ширину, поэтому для его завершения потребуется несколько вечеров работы.

Однако масштабное мышление позволило Lego точно передать такие детали, как сцепное устройство, открывающиеся двери, а также функциональные системы рулевого управления и подвески.

Подобно набору Porsche 911, из набора Defender можно собрать одну из двух моделей. Первая модель похожа на стандартный Defender, а вторая - на модифицированный грузовик, оснащенный защитным щитком с работающей лебедкой, системой воздухозаборника со шноркелем и багажником на крыше с дополнительными фарами.

Строителям также будут предложены на выбор два варианта двигателя и три варианта капота, хотя Lego пока не сообщает подробностей о них.

Волнение не закончится после того, как Defender будет полностью построен. В комплект входит полный список аксессуаров для самостоятельной сборки внедорожника, включая молоток, топор, лопату, огнетушитель и пару тяговых пластин, многие из которых можно разместить на багажнике.

Набор Land Rover Defender 90 от Lego будет доступен для покупки онлайн и в некоторых магазинах с 15 апреля по цене от $240.

Если вы беспокоитесь, что ваш уменьшенный Defender будет одиноко смотреться на полке, вы можете рассмотреть возможность приобретения разработанной Lego версии Defender текущего поколения, которая уже доступна.

Этот набор Tecnic состоит из 2 573 деталей и отличается двигателем с прямой шестеркой и двухступенчатой раздаточной коробкой, среди прочих деталей. Он был выпущен в 2019 году и больше не производится, но вам может посчастливиться найти его в магазине игрушек.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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