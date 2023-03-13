2021-2023 Ram 1500 отзывают из-за проблемы с камерой заднего вида (снова)

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Компания Ram вынуждена отозвать определенное количество пикапов Ram 1500 2021-2023 модельных годов из-за проблемы с камерой заднего вида. В 68 809 пикапах, построенных в период с 3 июня 2020 года по 17 августа 2022 года, установлен модуль управления задним ходом прицепа (TRSCM), который может "выйти из строя внутри".

В этом случае изображение с камеры заднего вида не будет выводиться на экран кабины - нарушение Федерального стандарта безопасности автотранспорта № 111, "Задняя видимость", поэтому и проводится отзыв. Владельцы могут быть дополнительно предупреждены о проблеме загоранием предупреждающего индикатора Electronic Throttle Control в комбинации приборов.

Устранение проблемы - поездка к дилеру для сброса TRSCM и перепрограммирования новым программным обеспечением.

Как и недавний отзыв Jeep в связи с проблемой сцепления в механических коробках передач, это не первый отзыв Ram в связи с проблемой TRSCM. В феврале 2022 года производитель грузовиков отозвал 38 157 единиц 1500, построенных с 3 июня 2020 года по 12 сентября 2021 года, все из 2021 модельного года.

В прошлогоднем отчете об отзыве объяснялось, что инженеры определили дату окончания производства, потому что "обновленный TRSCM был внедрен в производство автомобиля".

Для определения подозрительного периода были использованы данные о технических изменениях и производстве автомобилей". Это тот же самый язык, который используется для описания последней даты окончания производства, перенесенной на 17 августа 2022 года, так что, надеюсь, и этот вариант подойдет.

Fiat Chrysler America начал рассылать письма владельцам 1 марта. Владельцы, которые до сих пор не в курсе, могут связаться со службой поддержки FCA U.S. по телефону 800-853-1403 и назвать внутренний номер отзыва 14A. Всем владельцам, которые заплатили из своего кармана за устранение этой проблемы, будет выплачена компенсация.

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