Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году

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До конца десятилетия Alfa Romeo планирует построить большой электрический внедорожник, который по размерам будет похож на BMW iX. По крайней мере, так утверждает сегодня британский автомобильный журнал Auto Express после интервью с генеральным директором Alfa Жан-Филиппом Импарато.

Импарато рассказал британскому автомобильному журналу, что где-то в 2027 году марка представит электрический седан, который подойдет для Северной Америки. Он будет находиться в той же размерной категории, что и Audi A6 и BMW 5-й серии, поэтому он будет больше, чем готовящаяся к выпуску в 2025 году Giulia EV.

После дебюта крупногабаритного седана Импарато упомянул о том, что в 2028 году будет представлена "модель увеличенного размера". AE полагает, что это будет большой электрический внедорожник, который станет будущим флагманом Alfa, что имеет смысл, учитывая, что компания ранее обсуждала создание больших и меньших внедорожников, которые будут окружать нынешний компактный Stelvio. До сих пор компания представила только субкомпактный плагин-гибрид Tonale.

Предполагается, что большие электрические седан и внедорожник будут основаны на платформе STLA Large компании Stellantis Group. Это та же платформа, которая будет лежать в основе Giulia EV, предлагающая 800-вольтовую электрическую архитектуру с возможностью быстрой зарядки.

Что касается более крупного будущего седана, Импарато сказал AE, что он сможет заряжать 80 процентов своей батареи за 18 минут и будет иметь запас хода более 400 миль. Он также сказал, что язык дизайна Alfa определен до 2027 года, так что это включает в себя временные рамки для седана, но не для внедорожника.

Хотя в статье AE приводится рендеринг того, как, по его мнению, может выглядеть будущий флагман Alfa, нам, вероятно, придется подождать довольно долго, прежде чем мы получим официальный взгляд на большой внедорожник. А пока нам придется использовать то, что мы знаем о нынешней эстетике итальянского автопроизводителя, чтобы подпитать наше воображение.

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