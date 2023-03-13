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Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году

2:23
Авто

До конца десятилетия Alfa Romeo планирует построить большой электрический внедорожник, который по размерам будет похож на BMW iX. По крайней мере, так утверждает сегодня британский автомобильный журнал Auto Express после интервью с генеральным директором Alfa Жан-Филиппом Импарато.

Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году

Импарато рассказал британскому автомобильному журналу, что где-то в 2027 году марка представит электрический седан, который подойдет для Северной Америки. Он будет находиться в той же размерной категории, что и Audi A6 и BMW 5-й серии, поэтому он будет больше, чем готовящаяся к выпуску в 2025 году Giulia EV.

После дебюта крупногабаритного седана Импарато упомянул о том, что в 2028 году будет представлена "модель увеличенного размера". AE полагает, что это будет большой электрический внедорожник, который станет будущим флагманом Alfa, что имеет смысл, учитывая, что компания ранее обсуждала создание больших и меньших внедорожников, которые будут окружать нынешний компактный Stelvio. До сих пор компания представила только субкомпактный плагин-гибрид Tonale.

Предполагается, что большие электрические седан и внедорожник будут основаны на платформе STLA Large компании Stellantis Group. Это та же платформа, которая будет лежать в основе Giulia EV, предлагающая 800-вольтовую электрическую архитектуру с возможностью быстрой зарядки.

Что касается более крупного будущего седана, Импарато сказал AE, что он сможет заряжать 80 процентов своей батареи за 18 минут и будет иметь запас хода более 400 миль. Он также сказал, что язык дизайна Alfa определен до 2027 года, так что это включает в себя временные рамки для седана, но не для внедорожника.

Хотя в статье AE приводится рендеринг того, как, по его мнению, может выглядеть будущий флагман Alfa, нам, вероятно, придется подождать довольно долго, прежде чем мы получим официальный взгляд на большой внедорожник. А пока нам придется использовать то, что мы знаем о нынешней эстетике итальянского автопроизводителя, чтобы подпитать наше воображение.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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