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Toyota Land Cruiser 300 получит китайского двойника

2:38
Авто

В Китае появились снимки уменьшенного автомобиля Toyota Land Cruiser 300-й серии. Настоящий Land Cruiser 300, которого Toyota лишает нас в США, чтобы вместо него кормить нас Lexus LX 600, является мировым хитом. Листы ожидания могут достигать четырех лет в некоторых регионах. Если вы не можете дождаться своего автомобиля, возможно, миниатюрная модель сможет вас перенести.

Toyota Land Cruiser 300 получит китайского двойника

Карманный Cruiser был замечен Carscoops на сайте социальных сетей Weibo, где он был размещен без особой дополнительной информации. Однако тройные хромированные планки, U-образная решетка радиатора и фары безошибочно указывают на 300-ю серию Land Cruiser. Сходство распространяется и на заднюю часть, где задние фонари с диагональным разрезом и задняя графика имитируют таковые на настоящем Cruiser. Хотя элементы присутствуют, пропорции нарушены, что создает впечатление Land Cruiser с изюмом.

Даже название, Kuluze, является буквальным английским переводом китайских иероглифов, обозначающих "Cruiser". Мандаринские переводы английских имен обычно стараются использовать существующие китайские иероглифы, которые звучат как можно ближе фонетически, но эти слова иногда не имеют смысла, если их соединить вместе.

Даже комментаторов на Weibo, похоже, очень позабавил этот автомобиль. Некоторые называют его "автомобилем пекинского дедушки", другие смеются над тем, что это машина для подвоза детей из детского сада.

Это намеки на то, что Kuluze, скорее всего, является легким электромобилем, не похожим на тележку для гольфа. Они обычно стоят менее $1000, развивают скорость менее 30 миль в час и имеют запас хода около 30 миль. Они не требуют тех же правил лицензирования, что и автомобили, и часто используются пожилыми людьми для передвижения по городу и подвоза внуков в школу. 

В связи с этим, кажется, что статьи, в которых Kuluze называют бесстыдной копией Land Cruiser, немного ошибочны. Никто не примет его за серьезный полноприводный автомобиль, побывавший на всех континентах.

Считайте это скорее данью уважения, как один из тех гольф-каров, которые выглядят как Hummer или Escalade, а они могут стоить до 12 000 долларов. Если бабушка и дедушка собираются проехаться по городу задешево, почему бы не позволить им сделать это с шиком?

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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