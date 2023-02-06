Автоэксперт: охлаждающая жидкость подлежит замене через 5 лет или 50 тысяч пробега

Антифриз в рубашке охлаждения автомобиля нужно менять раз в 5 лет или после 50 тысяч километров пробега, иначе мотору может быт нанесён вред. Об этом рассказал мастер-приёмщик центра техобслуживания Сергей Шабунин, сообщает "Газета.Ru".

Специалист объяснил, что названные цифры — это средний срок службы антифриза, а конкретные сроки замены приведены в сервисной книжке автомобиля. Жидкости класса G11 и G12 слабее, а G13 держится дольше.

Не вовремя заменённый антифриз теряет свои свойства. Летом двигатель может закипеть, а зимой замёрзнуть, добавил собеседник издания.

Старая охлаждающая жидкость оставляет отложения и забивает ими мелкие каналы. Двигатель охлаждается плохо, а радиатор печки окисляется и начинает гнить, заключил автоэксперт.