Антифриз в рубашке охлаждения автомобиля нужно менять раз в 5 лет или после 50 тысяч километров пробега, иначе мотору может быт нанесён вред. Об этом рассказал мастер-приёмщик центра техобслуживания Сергей Шабунин, сообщает "Газета.Ru".
Специалист объяснил, что названные цифры — это средний срок службы антифриза, а конкретные сроки замены приведены в сервисной книжке автомобиля. Жидкости класса G11 и G12 слабее, а G13 держится дольше.
Не вовремя заменённый антифриз теряет свои свойства. Летом двигатель может закипеть, а зимой замёрзнуть, добавил собеседник издания.
Старая охлаждающая жидкость оставляет отложения и забивает ими мелкие каналы. Двигатель охлаждается плохо, а радиатор печки окисляется и начинает гнить, заключил автоэксперт.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.