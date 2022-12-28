Автоинструктор: на заснеженной дороге нужны навыки экстренного вождения

Для обеспечения безопасности на заснеженной дороге водителям необходимы навыки экстренного вождения. Так считает руководитель и инструктор академии водительского мастерства Виталий Кабышев, пишет Газета.Ru.

Специалист отметил, что главное в аварийных ситуациях — экстренное торможение. Но практически все автомобилисты не могут выполнять его эффективно.

Также нужно отрабатывать переставки, то есть резкий выезд на встречную полосу с возвращением в свой ряд со включённой и выключенной системой курсовой устойчивости, добавил собеседник издания.

К тому же водитель должен справляться с поперечными скольжениями — заносами и сносами. В опасной ситуации эти навыки помогут избежать ДТП на уровне рефлекса, заключил эксперт.