Для обеспечения безопасности на заснеженной дороге водителям необходимы навыки экстренного вождения. Так считает руководитель и инструктор академии водительского мастерства Виталий Кабышев, пишет Газета.Ru.
Специалист отметил, что главное в аварийных ситуациях — экстренное торможение. Но практически все автомобилисты не могут выполнять его эффективно.
Также нужно отрабатывать переставки, то есть резкий выезд на встречную полосу с возвращением в свой ряд со включённой и выключенной системой курсовой устойчивости, добавил собеседник издания.
К тому же водитель должен справляться с поперечными скольжениями — заносами и сносами. В опасной ситуации эти навыки помогут избежать ДТП на уровне рефлекса, заключил эксперт.
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