В Омской области два человека погибли в ДТП

В четверг в Омской области произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом пишет издание gorod55.ru.

На трассе Челябинск — Новосибирск водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Volvo.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Fiat скончались на месте, их личности сейчас устанавливаются. Ещё два пассажира легкового авто госпитализированы.