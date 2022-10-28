В четверг в Омской области произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом пишет издание gorod55.ru.
На трассе Челябинск — Новосибирск водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Volvo.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Fiat скончались на месте, их личности сейчас устанавливаются. Ещё два пассажира легкового авто госпитализированы.
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