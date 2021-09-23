Новый российский мотоцикл Ural восхитил американского журналиста

Автор американского портала Cycle World Джастин Дейвс высоко оценил новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up Geo 2021. Он отметил, что в изобретении идеально всё:

модернизированная подвеска Nitron,

система дополнительных багажников,

защита картера двигателя,

выхлопная система для поездок по бездорожью

и спортивные шины.

В мотоцикле также есть дополнительный бак для бензина, чтобы водители могли преодолевать большие расстояния. Кроме того, американцу понравилась оранжевая камуфлированная окраска транспортного средства, которая была сделана вручную.

По его словам, 749-кубовый двигатель мощностью свыше 40 лошадиных сил отличается хорошей выносливостью. По его словам, мотоцикл всегда можно завести. Дейвс отдельно отметил, что его привлекает "винтажность" изобретения. Он обнаружил лишь один недостаток — тяжёлый разгон.

При этом журналист уточнил, что на мотоцикле Ural лучше всего передвигаться вдвоём, ведь тогда он будет находиться в уравновешенном состоянии.

"Я провёл несколько недель с Ural и обнаружил, что меня приводит в восторг каждая минута в нём. Не каждый мотоцикл сводит вас с ума", — подчеркнул автор в статье на портале Cycle World.

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