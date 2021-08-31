В России вступают в силу новые правила дорожного движения

С первого сентября этого года владельцев транспортных средств ждут нововведения, часть из них может даже порадовать. Об изменениях, которые ожидают автомобилистов, рассказала "Парламентская газета".

Новые правила предполагают появление новых знаков на дорогах, поэтому водителям необходимо быть еще более внимательными. Главный знак для любого водителя — это предупреждение о том, что за ним следит камера. Теперь знак 8.23 "Фотовидеофиксация" заменит табличка 6.22.

В сентябре начнут запускать комплекс "Паутина". Суть его в том, что все камеры видеонаблюдения объединят в один Центр, через который проще будет отследить местонахождение того или иного транспорта, будь то автомобиль, мотоцикл или автобус.

Самым приятным нововведением станет обжалование штрафов ГИБДД за нарушения, которые успели каким-то образом зафиксировать камеры наблюдения. Если раньше для этого необходимо было тратить время на поездки в отделения ГИБДД, писать заказные письма и проходить ряд специальных процедур, то сейчас можно просто отправить запрос в местное отделение дорожной инспекции или воспользоваться порталом Госуслуг.

Водителям напомнили также, что с сентября этого года необходимо проверить диагностические карты своего авто. Если их срок действия заканчивается 30 сентября, то необходимо пройти диагностику, иначе карта будет считаться недействительной.

С сентября автошколам придётся использовать новые учебные программы. Внедрение программ будет проводиться постепенно, вплоть до конца этого года.

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