Скрытое патрулирование ГИБДД — чего от него ждать водителям

Российские дороги буквально с каждым днем становятся всё более опасными для жизни. Водители всё чаще забывают о правилах дорожного движения, а уж превышение скорости и вовсе нарушением не считают.

С целью навести порядок и обеспечить безопасность участников дорожного движения ГИБДД будет устанавливать камеры скрытого патрулирования.

Что это такое и чем эксперимент вообще может завершиться?

Об этом в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал лидер Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги", член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

— В этом эксперименте мы опираемся на европейский опыт скрытого патрулирования. Он у них — просто часть всей системы безопасности дорожного движения.

Вообще же безопасность дорожного движения начинается с воспитания водителей. Потом это, безусловно, культура на дорогах, состояние самих дорог, потому что мы, например, научились делать ровные дороги, но не сильно безопасные — они ощутимо отличаются от европейских дорог. И, безусловно, третий фактор — это исполнение законов, правил дорожного движения, неотвратимость наказания и так далее.

Вот эта система скрытого патрулирования — я лично с ней хорошо сталкивался в Латвии — что позволяет сделать? Она позволяет не ставить большое количество камер на дорогах:

водители все понимают, что за ними приглядывают.

Машины скрытого патрулирования — это обычная какая-нибудь иномарка типа Volkswagen, которых много на дороге. Она ничем не маркирована — у неё нет изображения мигалок, из потока её выделить очень сложно. Но там сидят двое полицейских. У них регистратор, и они, двигаясь по автомобильной дороге, снимают как попутный поток, так и поток встречный. И, в случае обнаружения нарушителя, который, например, выезжает на встречную, нарушает правила или превышает скорость, включаются маячки, которые находятся внутри салона под козырьком, или разворачиваются — догоняют этот автомобиль, или говорят ему о том, что надо остановиться, и оформляют протокол уже на месте.

Эта система работает у них и днём, и ночью. Она, в общем-то, держит в страхе автомобилистов, мотоциклистов — в общем, всех участников дорожного движения. И в какой-то степени это позволяет навести порядок, и люди (во всяком случае, когда есть машины на дороге), едут аккуратно.

Но лично я наблюдал другую историю.

Когда, например, все знают, что на территории в определённом радиусе километров 100 патрулирует всегда одна машина, вот её немножечко запоминают, и видят, что она, например, останавливается и оформляет нарушителя. В этот момент на дороге начинает происходить то, что могло быть всегда. То есть, машины проезжают патрульную машину, понимают, что больше нет ни одной патрульной машины, никакого скрытого патрулирования, они едут со скоростью под 200. И это делают многие. То есть выстраиваются в целую шеренгу.

— А дальше, если он попал тебе на регистратора, и ты его запомнишь и будешь знать — есть ли патрулирование или нет.

— А вот нет. То есть их обычно запоминают, просто зная, что в этом районе белый Volkswagen, в другом там синий Ford.

Если взглянуть на какие-то большие территории — будет очень сложно запомнить.

Я, например, по Подмосковью вижу большой плюс и пользу от камер средней скорости. Взять трассу "Балтия" — М9 Федерального дорожного агентства. Там на большом количестве участков уже сейчас установлены специальные фрагменты на среднюю скорость. То есть машина может двигаться какое-то время, превышая скорость, проезжая с превышением под первую камеру, но на участке всё равно должна быть средняя скорость та, которая прописана правилами дорожного движения. Это очень хорошо выровняло поток.

Если раньше можно было увидеть гонщиков, которые пытались где-то обогнать, вылезти на встречку, то сейчас это история такая равномерная — то есть все, в принципе, едут с одной скоростью — если 90, то 100, и нет никакого смысла обгонять, потому что, если ты обгоняешь, ты уже приближаешься к краю этой средней скорости и значит, придёт штраф.

Телефоны в руках водителей

— Ещё один бич наших дорог — телефоны. Говорят, что скрытые как раз патрули отмечают людей, которые разговаривают не по "хэндс-фри", а держат телефоны около уха.

— Это, безусловно, ещё проблема нашего времени — отвлечение на телефоны, на смски, на звуковые сообщения. Всё равно надо глазами взглянуть в телефон.

Москва установила несколько камер, которые фиксируют водителей, прикладывающих к уху предмет, похожий на телефон, и выставляют им штрафы. Но пока неясно, насколько работает система, статистики ещё нет.

Но мне запомнился случай, опять же связанный с нашими ближайшими европейскими соседями.

Граница с Эстонией. Если, когда заезжаешь, держишь в руках телефон, пограничник — они там наделены полномочиями полиции — может выписать штраф. Просто за то, что телефон в руках. Независимо от того, работает он, не работает, что-то пишете или звоните по нему.

Это и есть — запрещено пользоваться телефоном во время вождения.

Не могу пока сказать, сможет ли это контролировать скрытое наблюдение — не знаю. Но должны же и водители головой думать?

Я заглянул в статистику — у нас на выходных по 40-50 человек погибало на дорогах. Каждую неделю. Молодые, энергичные, им ещё жить да жить...