Сотрудникам "АвтоВАЗа" запретили парковать иномарки у главного офиса

У главного офиса "АвтоВАЗа" теперь запрещено парковать иномарки. Так руководство компании решило приучить сотрудников к корпоративной этике.

Парковка возле офиса автоконцерна разрешена только для машин, принадлежащих альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi-АвтоВАЗ. У сотрудников, которые ездят на автомобилях, произведёнными другими компаниями, уже изъяли пропуск на парковку.

Ограничения были введены только для парковки перед зданием, где располагается администрация компании "АвтоВАЗ". На другие парковки запрет не распространяется.