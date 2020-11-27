ТОП-4 причин плохой работы печки в машине - версия автоэкспертов

С наступлением зимы многие автовладельцы начинают горько сожалеть, что не подготовили своего железного коня к холодам. В частности, не подрегулировали печку.

На что в её работе надо обратить внимание прямо сейчас, чтобы не замёрзнуть в дороге?

ТОП 4 причины плохой работы печки выделили в редакции журнала "За рулем":

Плохо циркулирует охлаждающая жидкость через радиатор отопителя.

Причины:

радиатор забился,

перегнулись подводящие и отводящие шланги,

не работают краны отопителя.

Недостаточная теплопередача от радиатора отопителя.

Причины:

загрязненный воздушный фильтр,

забившийся конденсатор кондиционера.

Заедает заслонка - часть воздуха с улицы идет прямиком в салон.

Загрязненный радиатор отопителя.

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