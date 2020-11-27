ТОП-4 причин плохой работы печки в машине - версия автоэкспертов

С наступлением зимы многие автовладельцы начинают горько сожалеть, что не подготовили своего железного коня к холодам. В частности, не подрегулировали печку.
На что в её работе надо обратить внимание прямо сейчас, чтобы не замёрзнуть в дороге?
Плохо циркулирует охлаждающая жидкость через радиатор отопителя.
Причины:
Недостаточная теплопередача от радиатора отопителя.
Причины:
Заедает заслонка - часть воздуха с улицы идет прямиком в салон.
Загрязненный радиатор отопителя.
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