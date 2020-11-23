Новшества и штрафы: что изменилось для водителей с ноября 2020 года

С 1 ноября 2020 года в жизни автомобилистов появились серьезные изменения. Ситуацию на российских дорогах обсуждает с "Правдой.Ру" председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

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Регресс от страховой за неизвещение о ТО

— С 1 ноября страховые компании смогут применять право регресса к водителям, которые не известили их о прохождении техосмотра и не направили диагностическую карту. Речь идет об автомобилистах, оформивших ОСАГО в период пандемии. Это можно было сделать по упрощенной схеме без прохождения техосмотра — документ оформлялся в режиме онлайн.

— Некрасиво. Если вы освободили людей от техосмотра по какой-то причине, вы можете требовать, чтобы они прошли техосмотр, когда устранены обстоятельства, но требовать под угрозой еще и регресса… Если техосмотр пройден, то человек выполнил свою обязанность и ничего не должен страховым компаниям при страховом случае. Наказывать же за неизвещение — явный перебор.

Отмечу, сам обязательный техосмотр для частных автовладельцев очень сомнителен, так как почти ничего не дает. ОСАГО имеет рациональное оправдание: попавшим в ДТП по своей вине возмещают причиненный ущерб. То есть страховая компания отвечает за выданный полис. А за что отвечает оператор техосмотра — ни за что! Случись что с машиной — ни один оператор к ответственности привлечен не был. Он скажет: "На момент прохождения все было нормально".

Раз все равно за машину отвечает водитель, так пусть он отвечает, проходит обязательное плановое техническое обслуживание, которое намного эффективнее любого техосмотра.

Иначе это не более, как еще одно собирание денег с водителей — пока операторы за техосмотр не отвечают. А доказать их вину здесь совершенно невозможно. Поэтому я бы отменил техосмотр для частников, оставил бы только для коммерческого и пассажирского транспорта. Там международные обязательства, все реально обеспечить и проконтролировать.

Зимние тарифы на платных трассах

— О грузовых автомобилях: на платных трассах для них зимой другие расценки. Имеется в виду "Платон"?

— Здесь тоже скорее всего корыстная мотивация… Меня больше волнует другая проблема, связанная с грузовым транспортом. В населенных пунктах сейчас легковушки едут с соблюдением скоростного режима. А вот водители фур несутся как оглашенные. Видимо, им лишь бы быстрее доехать. Они мчат, и гораздо с большим уроном. Возможно, я даже поставил бы здесь вопрос о серьезном увеличении штрафов.

— Помимо скорости я бы еще добавил, что эти фуры часто останавливаются прямо на пешеходном переходе, где "зеленый" горит недолгое время. Особенно старикам и инвалидам тяжело обходить длиннющую махину. Что, он не видел, что горит красный свет?

— Они очень скверно ездят. Не знаю, сами ли, или хозяева предприятий и грузов заставляют это делать. С этим тоже надо разбираться. Учитывая их размеры, вес и так далее — это крайне опасно. Попасть под тяжеленную фуру, несущуюся со скоростью 90 км/ч — тут у пешехода просто никаких шансов.

Самые проблемные водители

А еще недавно автомобилистов, автолюбителей возмущали водители маршрутных такси. Как с этим сейчас обстоит дело?

Г: Да тоже скверно. И маршрутные такси, и такси немаршрутные — они раз за разом дают образчики очень скверной езды

— А еще недавно автомобилистов возмущали водители маршрутных такси… Как с этим сейчас обстоит дело?

— Скверно. И маршрутные такси, и такси немаршрутные — раз за разом демонстрируют безобразную манеру вождения. Зачастую опасную и с нарушениями правил. Может, потому что торопятся. Возможно, плохо ориентируются, особенно таксисты, среди которых много приезжих. Ездят по навигатору, не всегда следят за дорогой, а город знают плохо.

Контролирующим органам надо обращать внимание на жалобы от других водителей. И машины, кстати, часто в плохом состоянии, и ездят они не по правилам, и пассажиры в небезопасном положении.

— По статистике безрадостную картину дают и... каршеринг. Статистика очень нехорошая.

— Тут несколько факторов.

Во-первых, не свое, не жалко.

Во-вторых, платят они за время, надо как можно быстрее доехать и в итоге меньше заплатить.

Сочетание этих факторов дает то, что грубо нарушаются правила. Возможно, тут предусмотрены какие-то штрафы, но все равно отношение более легкомысленное.

Есть еще проблема с парковками. Каршеринг же может парковаться бесплатно, в том числе и на платных местах, отнимая тем самым эти места у частников. Во дворах как угодно паркуются, это не нравится еще и жителям домов. То есть между каршерингом и частниками нарастает социальный конфликт. Чтобы его предупредить, надо каршеринг как-то, извините, обуздывать.

Сама-то услуга современная, прогрессивная, востребована — ну в пандемию несколько снизился спрос. Но преференций я бы им не давал. В плане парковок, освобождения платы за что-то.

Без шипов никуда?

— Верно ли, что из-за ранней установки зимних шин портится дорожное покрытие? Когда вместо "липучек" по городам ездят на шипах.

— Об этом говорят, но серьезных исследований на эту тему я не видел. Но я считаю, что гораздо больше не шипы разбивают дорогу, а тяжелые машины.

— На шиповке в городе ограничена скорость…

— Ограничить скорость только для шипов невозможно. Не все на них ездят даже зимой, есть вполне легальная нешипованная зимняя резина. Люди ездят на ней. Но надо просто понимать, что для определенного типа погоды шипованная резина незаменима, если речь идет об откровенной гололедице.

Что касается того, кто как устанавливает — тут тоже сложно. Кто-то заранее это делает, понимая, что в любой момент может похолодать, и за это спрашивать не совсем правильно. Надо установить определенные временные рамки, когда можно эксплуатировать зимнюю резину.

— Они в разных регионах разные.

— Для Москвы с 1 октября по 1 мая условно. Это период, когда в общем возможны заморозки еще, когда возможна гололедица хотя бы теоретически. Такой вариант был бы приемлем. Для южных регионов свои условия, для более северных — свои. Но в любом случае временной режим с определенным запасом должен существовать. Тогда люди знают и понимают: я в пределах двух недель имею возможность "переобуться" и ездить уже на резине, адекватной соответствующему сезону.

Что еще хотелось бы отметить… Одна из самых больших головных болей — очень часто меняются правила дорожного движения. Это ненормально. Применительно к дорожному движению стабильность гораздо важнее любых даже самых лучших изменений. Иначе водители дезоориентируются и растет количество ДТП.

Поэтому я уже просто не знаю, как умолять наши власти: дайте спокойно пожить хотя бы года два в условиях тех правил, которые вы приняли. Они в общем и целом могут, и должны обеспечить безопасность дорожного движения, если мы будем эти правила соблюдать. Чем консервативнее правила, тем безопаснее на дорогах.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев