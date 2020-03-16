Средство защиты от автоугонщиков придумали в США

Автомобильные воры совершенствуют свои навыки по угону чужих машин так же быстро, как разработчики противоугонных систем — новые способы защиты.

водяной отпугиватель воров

С теми, кто хочет обезопасить своих "железных коней" от посягательств посторонних, оригинальным способом сделать это делится семья из города Портервилль (штат Калифорния, США).

"Когда у нас в районе начались проблемы с угонами авто и кражей из припаркованных на ночь возле домов машин разных вещей, полиция оказалась бессильна. Тогда мы решили защищаться своими силами и придумали водяной отпугиватель для воров. Показываем, как он работает — вдруг, кому-то пригодится", — рассказал изобретатель в пояснении к видеоролику, опубликованному им на Ютубе.

К слову, конструкция проста в изготовлении: это водяная пушка, оснащенная датчиком движения.