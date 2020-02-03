Машины 12 марок выросли в цене в России

Во второй половине января текущего года на отечественном авторынке стали стоить дороже машины 12 марок.

Отмечается, что повышение цен у некоторых автопроизводителей обусловлено выходом на рынок автомобилей 2020-го года выпуска. Так, стоимость Changan CS35 Plus 2020 увеличилась на 30 тыс. рублей, а седан Peugeot 408 в зависимости от комплектации теперь стоит дороже на 90-100 тыс. рублей.

Кроме этого, выросла цена тех моделей автомобилей, которые поступают в РФ из-за границы. Китайская компания Zotye, например, подвысила цену на все свои модели. Подорожание составило 90 тыс. рублей. А Cadillac Escalade теперь стоит дороже на 300 — 340 тыс. рублей.

Еще цены увеличились на большинство моделей Audi. Кроме того, подорожали 5 моделей немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz.