Во второй половине января текущего года на отечественном авторынке стали стоить дороже машины 12 марок.
Отмечается, что повышение цен у некоторых автопроизводителей обусловлено выходом на рынок автомобилей 2020-го года выпуска. Так, стоимость Changan CS35 Plus 2020 увеличилась на 30 тыс. рублей, а седан Peugeot 408 в зависимости от комплектации теперь стоит дороже на 90-100 тыс. рублей.
Кроме этого, выросла цена тех моделей автомобилей, которые поступают в РФ из-за границы. Китайская компания Zotye, например, подвысила цену на все свои модели. Подорожание составило 90 тыс. рублей. А Cadillac Escalade теперь стоит дороже на 300 — 340 тыс. рублей.
Еще цены увеличились на большинство моделей Audi. Кроме того, подорожали 5 моделей немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz.
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