Автомобилям на газе хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам

Российское газовое общество (РГО) готовит поправки в законодательство, которые разрешат автомобилям на газу бесплатно ездить по платным трассам страны.

Как уточняет агентство ТАСС, большегрузные газомоторные грузовики могут быть освобождены и от платы за пользование федеральными дорогами.

Общество также разрабатывает документ о сдаче в аренду без проведения торгов земельного участка юридическому лицу для размещения газомоторных автозаправочных станций и объектов по производству сжиженного природного газа.

"По мнению компаний, работающих в сфере газомоторки, и отраслевых экспертов, такой пакет изменений в законодательную базу позволит дополнительно стимулировать и развитие инфраструктуры газомоторной отрасли", - пояснили в организации.