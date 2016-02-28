С 1 июля владельцев машин ждут сразу 3 нововведения

С 1 июля в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей.

"Темное" дело: чем грозит тонировка?

Во-первых, ужесточатся нормы импорта машин с правым рулем и усложнится дальнейшая постановка на учет и эксплуатация таких автомобилей.

Новые ограничения распространяются только на машины, которые начнут ввозить в страну после 1 июля 2020 года.

Под запрет попала техника категорий M2 и M3:

самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы.

Во-вторых, заработают новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля:

при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию;

запретят выдавать необходимое заключение дистанционно - по присылаемым фотографиям - водителям придется в обязательном порядке привозить тюнингованный автомобиль в лабораторию.

В-третьих, изменится порядок прохождения обязательного медосвидетельствования для получения или продления срока действия водительского удостоверения.

Теперь, чтобы получить справку, некоторым автомобилистам придется сдать дополнительные анализы.

Но только в случае, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Напомним, раньше Минздрав планировал, что такие исследования придется проходить каждому желающему получить права.

К слову, пристальное внимание сотрудников ГИБДД по-прежнему будет обеспечено тем водителям, которые тонируют стекла в своих авто.

Почему - ранее рассказывала "Правда.Ру"

Тонировка - прямая угроза на дороге

Штраф за тонированные стекла автомобиля сегодня составляет 500 рублей. Но злостные нарушители могут попасть и под арест на 15 суток. Действенные ли это меры? И почему некоторые водители никак не могут расстаться с тонировкой? На вопросы Pravda.Ru отвечает замкомандира отдельного батальона ДПС Восточного административного округа Евгений Тараканов.

Чем опасна тонировка

— Скажите, пожалуйста, что такое в принципе тонировка? И любая ли тонировка на сегодняшний день считается незаконной и попадает под административную ответственность?

— Для передних боковых стекол установлен четкий норматив — светопропускание не должно быть менее семидесяти процентов. Что касается лобового стекла, разрешается тонировать верхнюю его часть на ширину не более двадцати сантиметров. Дальше все должно быть прозрачно, и светопропускаемость должна быть сто процентов.

— А из каких соображений люди тонируют стекла?

— Основная причина в том, что люди не хотят, чтобы они были видны для окружающих. Безусловно, некоторые у нас пытаются что-то скрыть таким образом, перевозя что-то в автомобилях, чтобы не привлекать внимание. И третья группа считает, что это "модно".

— А полицейским разъясняют, чем опасна тонировка?

— В первую очередь это, конечно, влияет на обзорность. В темное время суток, в сумерки, безусловно, ухудшается сразу боковая обзорность. Когда ненастная погода, дождь, боковые стекла, как правило, забрызгиваются грязью. А если еще тонированные стекла, обзорность, конечно, очень сильно страдает.

— А расскажите, как действует на практике полицейский, который останавливает автомобиль с тонированными стеклами. Есть же какой-то прибор, которым это измеряется?

— Принцип основных приборов построен на одном — замеряется скорость, с которой лучик пересекает две контрольные точки. При остановке автомашины, если инспектор увидел визуальные признаки тонировки, водителю предлагается замерить светопропускание его стекол. Должны быть соблюдены определенные требования по влажности воздуха, погоде, потому что не каждый прибор может работать в каком-то температурном диапазоне.

Это определено технической инструкцией. Но нельзя померить только при стопроцентной влажности, а что касается температурного диапазона, то практически при любом можно померить. Далее, берется в руки прибор, стеклышко приводится в чистое состояние, то есть берется тряпочка, вытирается, делается, чтобы оно было максимально чистым.

С двух сторон, с внешней и внутренней, прикладываются так называемые "концевики" прибора, и происходит измерение. Дальше сразу виден результат, какова светопропускаемость данного стекла.

Борьба с тонировкой

— А водители часто пытаются оспорить результаты?

— Как правило, да, ссылаясь опять-таки на температуру воздуха, на влажность и так далее.

— А какая ответственность предусмотрена за нарушение тонировки?

— Какой-либо градации по степени затемнения не существует. В статье 12.5, часть 3 предусмотрен административный штраф в размере пятисот рублей. При этом если раньше эксплуатация автомобиля запрещалась, со снятием государственных регистрационных знаков, то сейчас эта норма законодательства отменена, эксплуатация транспортного средства не запрещается, номерные знаки остаются у водителя.

Но все нарушения вносятся в централизированную базу компьютера, доступ к которой есть у любого инспектора. В случае повторности данного правонарушения инспектор может привлечь водителя по статье 19.3 "Невыполнение законного требования сотрудника полиции".

— И что тогда грозит нарушителю?

— Грозит до пятнадцати суток административного ареста. К такой мере прибегают достаточно часто. Инспектор задерживает водителя и прямо с дороги везет в суд. Далее судья рассматривает материал, выслушивает доводы одной стороны, второй стороны.

— А есть какой-то штраф, как альтернатива аресту?

— Минимальный штраф за данное нарушение — это тысяча рублей.

— Понятно. Но в итоге автовладельцев с тонированными стеклами автомобилей становится меньше?

— По своим личным наблюдениям могу сказать, что их становится, конечно, меньше. Слухами земля полнится — в водительской среде быстро разлетается информация о том, какие могут наступить последствия за управление транспортным средством с тонированными стеклами, и граждане предпочитают просто привести все в порядок, чтобы не иметь лишних проблем.

— А в градации правонарушений на дороге тонировка по степени тяжести — это как непристегнутый ремень?

— Это нарушение, которое в первую очередь влияет на состояние аварийности. Но это легкое нарушение, судя по размеру штрафов, которые за него назначают.

— Как вы считаете, чем окончится борьба с тонированными стеклами?

— Насколько я знаю, сейчас в Государственную думу внесен законопроект, он проходит второе чтение, который будет усиливать административную ответственность за управление транспортным средством с тонированными стеклами. То есть будет введено понятие "повторность". Размер штрафа при повторности усилится в несколько раз. Точного размера я, к сожалению, не могу назвать — это прерогатива депутатов Госдумы.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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