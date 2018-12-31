В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа. Инцидент произошел в городе Магнитогорск по адресу улица Карла Маркса, 164. По предварительным данным, разрушению подверглись 48 квартир. Спасатели обнаружили под завалами двух погибших и десять пострадавших. Сотрудники МЧС и другие службы города продолжают разбирать завалы, так как под ними может находится еще около 100 человек.

На место происшествия уже прибыл глава Челябинской области Борис Дубровский. Сразу же после инцидента, президент России Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место происшествия, чтобы лично проконтролировать выполнение спасательных работ. Также президент РФ дал поручение главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать пострадавшим всю необходимую помощь в восстановлении.

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Фото: Коммерсант

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