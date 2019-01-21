Два судна загорелись в Керченском проливе

21 января два судна с танзанскими флагами загорелись в Керченском проливе. По предварительной информации никто не пострадал. Моряки выпрыгивают за борт, чтобы спастись из огненного плена.
Спасатели проводят операцию по спасению моряков. Сотрудники МЧС уже направили на место происшествия буксир и дополнительную команду спасателей. Один из горящих кораблей - танкер-газовоз. По информации Росморречфлота, на одном из судов произошел взрыв. Впоследствии пламя перекинулось на ближайшее гражданское судно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что российский корабль "Пытливый" начал слежение на американским эсминцев "Дональд Кук", который вошел в Черное море.
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