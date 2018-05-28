Спасатели не дали туристам на матрасе стать "летучим голландцем"

Двое мужчин, которых унесло в море на плавательном матрасе, 18 часов ждали помощи. История произошла в Краснодарском крае.

Фото: urpsosochi.ru

Информацию о том, что людей уносит в море в районе села Архипо-Осиповка, спасатели получили 26 мая вечером и сразу занялись обследованием акватории. Однако на тот момент их усилия успехом не увенчались. Наутро для спасения людей был привлечен сочинский вертолет МЧС России, на борту которого находились специалисты Южного поисково-спасательного отряда.

Около 15 часов дня мужчин обнаружили. За то время, пока молодые люди ждали помощи, их отнесло на 36 километров от Архипо-Осиповки, они находились на удалении около 20 километров от берега. Спасенных подняли на борт с помощью лебедки. Горе-отдыхающие оказались жителями Краснодарского края.

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