Самолёт австралийской авиакомпании Vortex Air пролетел мимо места назначения на 50 километров, пока пилот спал за штурвалом.
Инцидент произошёл 8 ноября, самолёт Piper PA-31 Navajo направлялся из города Давенпорт, Австралия, на остров Кинг, расположенный неподалёку. Несмотря на то, что по данным системы отслеживаний полётов, самолёт всё же успешно приземлился неподалёку от города Карри, в аэропорту Кинг-Айленд, путь занял у пилота на 46 километров больше положенного. По факту происшествия возбуждено расследование, в компании Vortex Air, специализирующейся на частных туристических полётах по Австралии, случившиеся посчитали серьёзным нарушением норм безопасности.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о последнем рабочем дне другого незадачливого пилота: накануне выхода на пенсию он врезался крылом самолёта в пожарную машину. В результате инцидента никто не пострадал, а повреждения техники незначительные. Также мы сообщали о том, что полёт самолёта United Airlines не долетел до пункта назначения из-за йоги.
Фото: flickr.com
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