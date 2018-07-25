Провинциалка запила и убила мужа из-за игры в "Танки"

Жительница города Шарьи в Костромской области убила гражданского мужа за то, что он слишком много времени посвящал компьютерным играм. Об этом сообщает k1news со ссылкой на областную прокуратуру.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Между 38-летней костромичкой и ее 34-летним гражданским супругом постоянно возникали конфликты на этой почве. Нередко муж позволял себе поднять руку на сожительницу. В день убийства произошла очередная перебранка. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им своего избранника в грудь. Мужчина от полученной раны скончался.

Сообщается, что на момент совершения преступления женщина была пьяна. Жуткую сцену увидела маленькая дочь костромички. Ей всего 9 лет.

Свою вину женщина признала. Сейчас она находится под домашним арестом, так как у нее двое несовершеннолетних детей. В дальнейшем суд решит ее судьбу и определит наказание.