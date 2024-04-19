Курьер, который доставил бомбу для взрыва автомобиля Прозорова, был арестован

В Москве арестован курьер, доставивший бомбу для взрыва автомобиля Прозорова

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Замоскворецком районе Москвы вынес решение об аресте курьера, который привез в Россию компоненты для бомбы, использованной при взрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

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"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года", — сообщил источник.

Ранее суд вынес решение об аресте Владимира Головченко, который является исполнителем преступления.

Согласно информации от ФСБ, гражданину России и Молдавии, родившемуся в 1994 году, в Литве была отправлена посылка из Варшавы с составляющими радиоуправляемого взрывного устройства. Он доставил её в Москву на автомобиле, где был произведён монтаж взрывного устройства к днищу Toyota Land Cruiser Prado. Взрыв произошёл 12 апреля у дома на Коровинском шоссе. Василий Прозоров получил лишь лёгкие травмы.