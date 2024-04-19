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Еще одна дорога ушла под воду в Карелии

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Происшествия

Проезд через обширные водные зоны становится крайне затруднительным: видеозапись затопленной дороги была опубликована в социальных сетях.

Еще одна дорога ушла под воду в Карелии
Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

Разрушительное наводнение продолжает своё буйство на территории Карелии. Вода размыла ещё один участок дороги — на этот раз в городе Медвежьегорск.

Легковые автомобили оказываются не в состоянии преодолеть препятствие, так как немедленно начинают проваливаться.

Видеозаписью с места происшествия поделились 19 апреля в группе "Подслушано" города. Автор публикации добавил ряд ироничных смайликов, изображающих лодки с веслами, сообщает karelinform.ru.

Видео от Подслушано у водителей Птз и Карелии
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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