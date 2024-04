Под Брянском поймали подозреваемого в сотрудничестве с проукраинскимм террористами

Недалеко от Брянска ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в госизмене. Предполагается, что он передавал информацию о местном военкомате проукраинским террористам.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International