Под Брянском поймали подозреваемого в сотрудничестве с проукраинскимм террористами

Украинского агента задержали в под Брянском

Недалеко от Брянска ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в госизмене. Предполагается, что он передавал информацию о местном военкомате проукраинским террористам.

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Как пишут в Telegram-канале РИА Новости, в ФСБ сообщили, что у подозреваемого было задание — снять здание военкомата на видео. После этого мужчине должны были дать дальнейшие указания, одно из которых — устроить теракт.

На подозреваемого завели дело по статьям о терроризме и госизмене.