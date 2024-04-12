Шесть человек погибли при обстреле города Токмак

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. При обстреле погибли шесть человек, и ещё несколько человек получили ранения.
Украинские войска регулярно совершают обстрелы приграничных территорий. В начале основной удар приходился по Донецку и его пригородам. Когда боевые действия переместились в Авдеевку и дальше неё, то основное количество обстрелов стало вестись по Белгородской области.
Токмак, хотя и находится в зоне СВО, однако до последнего времени считался относительно спокойным городом.
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