Шесть человек погибли при обстреле города Токмак

Очередной террористический обстрел со стороны ВСУ: удар по Токмаку

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. При обстреле погибли шесть человек, и ещё несколько человек получили ранения.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Украинские войска регулярно совершают обстрелы приграничных территорий. В начале основной удар приходился по Донецку и его пригородам. Когда боевые действия переместились в Авдеевку и дальше неё, то основное количество обстрелов стало вестись по Белгородской области.

Токмак, хотя и находится в зоне СВО, однако до последнего времени считался относительно спокойным городом.