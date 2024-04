Шесть человек погибли при обстреле города Токмак

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. При обстреле погибли шесть человек, и ещё несколько человек получили ранения.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice