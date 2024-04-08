В Орске, где затоплена часть районов, люди собрались на митинг

Митинг начался в затопленном Орске

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Орск, где затопило часть районов в связи с прорывом дамб, люди собрались на митинг.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Акция началась возле памятника Ленину на Комсомольской площади.

"Местные жители жалуются на низкие выплаты и работу властей. Они даже стали записывать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию", — пишет портал "Газета.ru".

Полиция в мегафоны обращается к людям, чтобы они разошлись. Ранее прокуратура предупредила народ об ответственности за участие в несанкционированной акции. Участникам митинга грозит административный арест.

Ранее сообщали, что очередную дамбу прорвало у поселка Лесоторговый в Орске.