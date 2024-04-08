В Орске, где затоплена часть районов, люди собрались на митинг

В городе Орск, где затопило часть районов в связи с прорывом дамб, люди собрались на митинг.
Акция началась возле памятника Ленину на Комсомольской площади.
"Местные жители жалуются на низкие выплаты и работу властей. Они даже стали записывать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию", — пишет портал "Газета.ru".
Полиция в мегафоны обращается к людям, чтобы они разошлись. Ранее прокуратура предупредила народ об ответственности за участие в несанкционированной акции. Участникам митинга грозит административный арест.
Ранее сообщали, что очередную дамбу прорвало у поселка Лесоторговый в Орске.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.