Очередной прорыв дамбы случился в Орске

Очередную дамбу прорвало у поселка Лесоторговый в Орске

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Очередную дамбу прорвало у поселка Лесоторговый в Орске, в Оренбургской области. Жителей оттуда оперативно эвакуировали.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Грызлов is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ранее местное правительство сообщило о нарушении целостности сооружения. Со временем вода начала подступать к частным домам.

ТАСС пишет, что поселок Лесоторговый был одним из тех, которые в Орске не затопило со стороны района Старого города.

По словам местной жительницы, власти заранее сообщили населению, что нужно эвакуироваться. Но некоторые владельцы частных домов особо не торопились, так как не хотели оставлять свое хозяйство. Местные нашли решение — стали проводить работы по укреплению дамбы в этом районе в то время как уровень реки Урал был или ниже, или на одном уровне с верхней точкой дамбы.