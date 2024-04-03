Конвоиры попались на помощи арестованному главарю ОПГ Медведеву

Конвоиры попались на помощи арестованному главарю ОПГ Олегу Медведеву. В криминальном мире его называют "Шишкан".
В СК России проинформировали, что дело Медведева и его соучастников рассматривают в Москве. Им вынесли обвинение в создании преступного сообщества.
Также им приписывают убийства и вымогательства.
По информации СК, которую передают РИА Новости, глава конвоя Абакумов и старший полицейский Александров "закрывали глаза" на то, что Шишкану его подручные передавали мобильные телефоны и сим-карты. Подчиненные криминального авторитета все это транспортировали в прямой кишке.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.