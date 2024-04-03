Конвоиры попались на помощи арестованному главарю ОПГ Медведеву

СК РФ: Конвоиров уличили в помощи авторитету "Шишкану"

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Конвоиры попались на помощи арестованному главарю ОПГ Олегу Медведеву. В криминальном мире его называют "Шишкан".

Фото: flickr.com by Харшлайт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В СК России проинформировали, что дело Медведева и его соучастников рассматривают в Москве. Им вынесли обвинение в создании преступного сообщества.

Также им приписывают убийства и вымогательства.

По информации СК, которую передают РИА Новости, глава конвоя Абакумов и старший полицейский Александров "закрывали глаза" на то, что Шишкану его подручные передавали мобильные телефоны и сим-карты. Подчиненные криминального авторитета все это транспортировали в прямой кишке.