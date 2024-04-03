Треш-блогеров, которые напали на прохожих в Санкт-Петербурге, будут судить

СК: в Питере 16 треш-блогеров осудят за избиение прохожих

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственный комитет сообщил, что в Санкт-Петербурге будет проведет суд над треш-блогерами, которые напали на прохожих.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они избивали людей, проходящих мимо.

Сейчас 16 человек находятся под арестом, сообщили в СК России.

"Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело в связи с этим передадут на рассмотрение суда", — написано в Telegram-канале Следственного комитета.

Напомним, что 16 треш-блогеров в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, ждут судебный процесс в СИЗО. Преступники снимали драку со случайными прохожими на камеру и публиковали видео в соцсетях. Нападали треш-блогеры в основном на подростков и людей в нетрезвом состоянии.