Треш-блогеров, которые напали на прохожих в Санкт-Петербурге, будут судить

Следственный комитет сообщил, что в Санкт-Петербурге будет проведет суд над треш-блогерами, которые напали на прохожих.
Они избивали людей, проходящих мимо.
Сейчас 16 человек находятся под арестом, сообщили в СК России.
"Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело в связи с этим передадут на рассмотрение суда", — написано в Telegram-канале Следственного комитета.
Напомним, что 16 треш-блогеров в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, ждут судебный процесс в СИЗО. Преступники снимали драку со случайными прохожими на камеру и публиковали видео в соцсетях. Нападали треш-блогеры в основном на подростков и людей в нетрезвом состоянии.
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