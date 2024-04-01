На руднике "Пионер" завершились все спасательные работы

Спасатели закончили работы на руднике "Пионер"

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приамурье на руднике "Пионер" спасательные работы завершены.

Фото: 28.mchs.gov.ru by ГУ МЧС по Амурской области is licensed under Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная

Поиски оказавшихся под завалами горняков закончились, их признали погибшими.

Напомним, что прорыв породы произошел 19 марта, под завалами оказались 13 человек. Спасатели сразу начали искать людей, задействовали силы и технику из нескольких регионов. Однако из-за высокого риска повторного обвала спасателям пришлось закончить работы.

ТАСС сообщает, что объем прорыва породы составил свыше 190 кубометров, это превысило изначальные оценки более чем в 20 раз.

Более 200 специалистов начали работать на руднике с 19 марта. На руднике была и оперативная группа главного управления ведомства и психологи МЧС России для оказания помощи родным пропавших горняков.