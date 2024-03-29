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"Душанбе сделает максимум": В Госдуме отреагировали на задержание в Таджикистане подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Депутат Госдумы Затулин: Таджикистан сделает всё для завершения расследования по делу о теракте в "Крокусе"

0:41
Происшествия » Теракты

Таджикистан сделает всё, чтобы дело в теракте в "Крокус Сити Холле" было расследовано и завершено. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Депутат Госдумы Затулин: Таджикистан сделает всё для завершения расследования по делу о теракте в "Крокусе"
Фото: Telegram-канал War Gonzo

По его словам, российских следователей могут допустить к задержанным, но это будет решается на уровне МВД или СК.

"Я думаю, что Таджикистан сделает максимум для того, чтобы мы в этом вопросе никаких к нему претензий не имели. Это я могу сказать точно. Они заинтересованы в том, чтобы это расследование было проведено и завершено", — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Таджикистане задержаны девять подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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