"Душанбе сделает максимум": В Госдуме отреагировали на задержание в Таджикистане подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Депутат Госдумы Затулин: Таджикистан сделает всё для завершения расследования по делу о теракте в "Крокусе"

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Таджикистан сделает всё, чтобы дело в теракте в "Крокус Сити Холле" было расследовано и завершено. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Фото: Telegram-канал War Gonzo

По его словам, российских следователей могут допустить к задержанным, но это будет решается на уровне МВД или СК.

"Я думаю, что Таджикистан сделает максимум для того, чтобы мы в этом вопросе никаких к нему претензий не имели. Это я могу сказать точно. Они заинтересованы в том, чтобы это расследование было проведено и завершено", — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Таджикистане задержаны девять подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе".