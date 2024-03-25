Глава СК доложил президенту РФ о ходе расследования теракта в "Крокусе"

Александр Бастрыкин отчитался о ходе расследования теракта в Красногорске

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на открытом совещании Владимира Путина по теме недавнего теракта в Красногорске доложил о ходе расследования.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Он полностью изложил ход совершения теракта. По данным следствия, убийц было четверо, они прошли в зал в 19:58 по мск и вышли в 20:11. Они использовали автоматическое оружие, а также бензин для поджога концертного зала.

"В результате нападения погибло 139 человек. Из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей."

Следствие провело 200 осмотров, в машине, в которой подозреваемые пытались скрыться с места преступления, были найдены пистолет и детали АК-74. Помимо четырёх убийц были задержаны ещё трое соучастников, выявляется вся цепочка посредников.

Также проводится исследование здания концертного зала на предмет соблюдения норм противопожарной безопасности.