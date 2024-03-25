Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на открытом совещании Владимира Путина по теме недавнего теракта в Красногорске доложил о ходе расследования.
Он полностью изложил ход совершения теракта. По данным следствия, убийц было четверо, они прошли в зал в 19:58 по мск и вышли в 20:11. Они использовали автоматическое оружие, а также бензин для поджога концертного зала.
"В результате нападения погибло 139 человек. Из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей."
Следствие провело 200 осмотров, в машине, в которой подозреваемые пытались скрыться с места преступления, были найдены пистолет и детали АК-74. Помимо четырёх убийц были задержаны ещё трое соучастников, выявляется вся цепочка посредников.
Также проводится исследование здания концертного зала на предмет соблюдения норм противопожарной безопасности.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.